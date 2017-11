Forum national de plaidoyer sur la mobilisation de ressources : “ Le chef de l’État lui même porte le plaidoyer … nous avons senti un secteur privé très engagé…" (Abdoulaye Diouf Sarr)

Le président de la république Macky Sall a présidé ce vendredi, le forum sur le financement de la santé. En marge de cette rencontre , un pré-forum de deux jours a eu lieu à Dakar pour identifier des actions pertinentes devant conduire vers la mobilisation des parties prenantes en vue d’un financement mais aussi sur les priorités du système sanitaire du Sénégal ; et au cours de ces deux jours les acteurs ont traité la question de la mobilisation des ressources.

A cet effet, le ministre de la Santé et de l’action Sociale ,Abdoulaye Diouf Sarr a magnifier l’organisation de ce forum tout en saluant l’initiative des acteurs décidant de contribuer au financement de la Santé , auxquels le chef de l’Etat lui même décida de porter le plaidoyer, mais aussi l’apport du secteur privé très engagé car dit’il, ils peuvent mobiliser 200 milliards de Fcfa en direction de la santé , sans oublier les collectivités locales par le biais du président de l’union des associations qui se sont engagées dans le cas des fonds de dotation et d’équipement mais aussi par rapport à leurs ressources propres pour alimenter la méthodologie de financement. Le représentant de l’organisation mondiale de la santé assure ses partenaires de la crédibilité des programmes de son système de Santé. …

Pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr tous ces engagements peuvent être considerés comme des axes qui articulent la méthodologie de financement pour atteindre la couverture Sanitaire universelle ...