Forum économique et social international de Rufisque : Lueur d’espoir pour les natifs de la localité



En pleine mutation économique, le Département de Rufisque peut être considéré à l’avenir comme le centre de gravité de la croissance économique du Sénégal avec la zone industrielle de Diamniadio. Ce qui explique l’importance de la tenue du 1er Forum économique et social international de la localité où sont attendues plusieurs collectivités territoriales, des entreprises et toutes structures confondues pour échanger sur les points porteurs d’emplois. Une manière pour les initiateurs de ce forum pour accélérer le développement du département de Rufisque. Cette rencontre d’échange et de partage est prévue les 12- 13 et 14 mars 2018…