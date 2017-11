Forum de la PME Sénégalaise : Les entrepreneurs échangent sur les défis du secteur

Tenu dans un contexte où le dernier recensement des entreprises fait état de 407 882 entreprises au Sénégal et parmi ces dernières, 97% sont dans l’informel, le forum de la PME Sénégalaise est une tribune de dialogue entre les différents acteurs de l’économie du pays.



Il permettra aux décideurs publics de fournir des recommandations nécessaires à la bonne exécution et au suivi-évaluation des politiques du développement de la PME.

L’objectif c’est de mobiliser les dirigeants des petites et moyennes entreprises, les partenaires institutionnels, les chercheurs et l’ensemble des acteurs concernés par l’entrepreneuriat pour échanger sur la problématique concernant les politiques publiques afin d’améliorer les politiques en faveur des PME.

Au cours de cette rencontre les acteurs ont alerté sur l’informatisation dans certaines entreprises. Ce qui à leur yeux rend difficile, voire impossible pour ces entreprises de se développer ou de bénéficier des memes avantages que les grandes entreprises de l’international.

Ce forum se tient sur deux jours dans la capitale sénégalaise, et plusieurs panels sont au menu…