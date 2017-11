Forum de la PME : Boun Abdallah Dionne galvanise les jeunes et encourage l’entrepreneuriat

Venu présider la deuxième journée du forum de la PME, le Premier ministre Mahammed B. Abdallah Dionne se félicite des avancées faites au Sénégal en terme d’entrepreneuriat.



Selon lui, les jeunes ne doivent plus prétendre à être des employés, mais doivent créer leurs propres entreprises et employer des personnes.

Poursuivant, le Premier ministre estime que c’est possible et n’a pas hésité à donner comme exemple Babacar Ngom de Sédima. Pour promouvoir cet entrepreneuriat chez les jeunes, six mille porteurs de projet seront financés et encadrés en plus des 150 projets en gestation qui seront supportés par les concours Business Academy…