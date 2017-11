Forum Jeunesse Sénégal : 90 jeunes enrôlés pour l'émergence de nouveaux projets en lien avec l'économie verte, l'agriculture et l'environnement au Sénégal

La 2 ème édition du forum Jeunesse Sénégal organisée par l'ambassade de France s'est ouverte ce vendredi 17 novembre dans la ville de " Mbossé". Selon la coordonnatrice, Élise Marlet, "le forum est destiné à 90 jeunes de 18 à 35 ans, résidant au Sénégal, qui ont un projet ou une idée de projet en lien avec l'économie verte, l'agriculture et l'environnement au Sénégal". " L'objectif de cet événement est de soutenir et d'accompagner des initiatives portées par des jeunes, d'appuyer l'émergence de nouveaux projets par la création d'entreprises et l'auto-emploi par les jeunes, de favoriser le réseautage, de développer une connaissance précise des outils disponibles au Sénégal et des acteurs clés pour les aider à concrétiser leur projet ", a-t-elle indiqué. Ce 17 novembre, les activités retenues sont principalement des tables rondes, des ateliers encadrés par des professionnels et une cérémonie de restitution à l'Alliance française de Kaolack présidée par l'ambassadeur de France au Sénégal en présence d'autorités sénégalaises...