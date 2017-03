Former des femmes leaders : Tel est le but de JEADER

L’association JEADER (Jeunes Entrepreneurs Africains œuvrant pour le Développement Economique Régional) organisant sa deuxième rencontre « superwomen leadership conférence » a pour thème cette année « transform’action ».



Cette rencontre réunit des femmes entrepreneures venues du Sénégal et de l’Afrique. Créée en 2014, JEADER est une association Sénégalaise dans le but de former la prochaine génération de leaders en Afrique. Au-delà de former les plus jeunes à l’entrepreneuriat, JEADER incite également les femmes à se lancer dans l’entrepreneuriat.