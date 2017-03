Formation professionnelle : Le Sénégal va s’inspirer du modèle suisse (PR)

Le Sénégal va s’inspirer du modèle suisse en matière de formation professionnelle par le biais de l’Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML), a indiqué le président Macky Sall.



’’C’est un modèle de lycée professionnel que nous voulons expérimenter chez nous, en nous inspirons de ce modèle tout en l’adaptant à nos réalités’’, a expliqué le président Sall qui visitait, lundi, cet établissement en compagnie, entre autres, du ministre de l’Artisanat, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Mamadou Talla.



M. Sall a rappelé que la commune de Sandiara (centre ouest) va abriter le premier lycée professionnel du Sénégal.



’’Nous voyons ici que les élèves sont réellement formés (...)’’, a-t- il relevé, appelant à un changement de paradigme pour instaurer ce modèle suisse.



’’Il faut prendre des jeunes âgés de 15 ans ou même avant, les former dans des métiers’’, a suggéré le président Sall.



’’Nous allons, avec la Suisse, essayer de coopérer et d’avoir le concept et le partenariat avec l’ETML’’, a dit le chef de l’Etat, rappelant que Sandiara va constituer le lycée pilote. Suivront Fatick et d’autres régions.



Pour sa part, le directeur général de l’ETML, Christophe Unger, qui s’est réjoui de la visite du président Macky Sall, a indiqué que l’option du Sénégal permettra à sa jeunesse de trouver du travail.



’’C’est en ce sens que notre gouvernement souhaite vous accompagner à développer ce concept’’, a expliqué le directeur.