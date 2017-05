Formation des jeunes : 750 bourses offertes par la mairie de Sicap Liberté

La mairie de Sicap Liberté, a initié un forum sur l’orientation des futurs bacheliers. A cet effet, a annoncé l’adjoint au maire de Sicap Liberté, Cheikh Ndiaye, 750 bourses universitaires ont été attribuées aux jeunes « et nous sommes en partenariat avec une vingtaine d’instituts » a-t-il laissé entendre. « Nous offrons des bourses entières, des demi-bourses et une prise en charge», a-t-il expliqué en marge du forum. Selon l’adjoint au maire de Sicap Liberté, pour finir, ce forum va aider les jeunes étudiants à se former et à acquérir plus de diplômes pour avoir une meilleure chance sur le marché de l’emploi.