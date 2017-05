Formation aux métiers agricoles : Le Sénégal liste ses carences

Quelles offres de formation agricole et rurale prennent en charge quelles demandes avec les opportunités offertes par le PSE? Quels vécus et quels changements souhaités ? C’est le thème de l’atelier organisé par les 3FPT (Fonds de financement de la Formation professionnelle et technique les 23 et 24 mai. Le Ministre de la Formation professionnelle et technique, de l’Apprentissage et de l’Artisanat a présidé la cérémonie de lancement dudit atelier.

Après avoir salué l’initiative des 3FPT en ce sens qu’il symbolise le partenariat public privé, Mamadou Talla a axé son allocution sur les stratégies qui doivent être mises en oeuvre pour un changement de cap en ce qui concerne la formation professionnelle dans les métiers agricoles.

Face à la presse, il a fera remarquer que “si on n’accompagne pas l’agriculture par des professionnels bien formés, nous allons encore dans quelques années se rendre compte qu’il faut aller importer non seulement la technologie mais aussi importer des compétences”. Selon le ministre, il n’en est pas question dans la mesure où, indique t il,” nous avons les moyens qu’il faut pour qualifier nos jeunes”.

Mamadou Talla a également relevé que les objectifs assignés à son ministère en ce qui concerne la formation professionnelle est de l’ordre de 30% à l’horizon 2025, soit 300 000 formés.