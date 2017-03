Formation au permis de conduire : Un antidote à l’insécurité routière

Plus de 100 jeunes ont reçu leur attestation après avoir bénéficié d’une formation en conduite automobile. Une initiative de l' ANPEJ , l'Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes en partenariat avec l’Etat-major des Armées du Sénégal. Une action citoyenne pour lutter contre l’insécurité routière tout en facilitant leur insertion dans le marché du travail.



C’était en présence du Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, Mame Mbaye Niang, du directeur général de l’ANPEJ, Amadou Lamine Dieng, et du Commandant du Bataillon du Train...