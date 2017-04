Formation à la carte : L’ITA avec comme défi « que le Sénégal nourrisse le Sénégal »

L’institut de technologie alimentaire a développé des modules de formation adaptés aux besoins des bénéficiaires potentiels. Il s’agit de formations diversifiées, de courte durée, accessibles et réalisées rapidement à la demande du client dénommées « Formation à la carte ».

Selon le Dr Mamadou Amadou Seck, DG de l’ITA, cette formation embrasse tous les domaines de l’agroalimentaire. Elle a été conçue, pour contribuer à la promotion de l’auto-emploi des jeunes et à l’auto création d’activités génératrices de revenus pour les femmes du Sénégal.

En point de presse ce matin, le Dr Seck a fait savoir que « en plus des cours théoriques délivrés par des chercheurs, il existe des travaux pratiques et dirigés conduits par des techniciens expérimentés »

« C’est une formation ciblée, mais il n’y a pas de critères particuliers pour la formation. Il faut juste un minimum pour payer le produit que l’on utilise. Le but est que le sénégalais s’approprie de cette production formidable qui est en train de se faire dans ce pays » a-t-il dit. « Le défi c’est de transformer notre production de manière à ce que le Sénégal nourrisse le Sénégal. Que nous n’ayons pas à importer des aliments et que notre économie se porte mieux aussi », ajoutera-t-il.