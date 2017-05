Formation à Louga : Douze jeunes formés à divers modules de formation

Le Centre de formation et d’appui aux métiers/CFAM/ de Louga, a abrité ce mardi, une session de formation à l’intention de douze jeunes issus du Conseil communal de Louga.



Organisé conjointement en partenariat avec l’Office national de formation professionnelle/ONFP/ et le centre de formation d’appui aux métiers/CFAM/, cet atelier s’est fixé comme objectif de mettre en place diverses modalités de formation au profit des bénéficiaires.



A l’ouverture des travaux de cette session, le président du Conseil communal de la jeunesse de Louga Mr Gora Touré, a mis l’accent sur l’importance de cette formation, qui repose sur plusieurs offres

diversifiées renfermant des modules de formation de qualité pouvant ainsi faciliter aux jeunes

l’accès à l’emploi.

Ces offres vont de l’informatique à l’évaluation de projets en passant par l’informatique,

la gestion, la bureautique, et l’élaboration de projets.



C’est ainsi que douze jeunes bénéficieront dans un premier temps de cette formation qui va durer 20 jours et qui sera suivie d’une autre vague de treize jeunes, portant ainsi le nombre de bénéficiaires à vingt-cinq.



Au sortir de leur formation, les participants recevront des attestations de certification de leur formation.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga