Foot : George Weah soutient Karim Benzema

Interrogé par RFI au sujet de la non-sélection de Karim Benzema, George Weah a soutenu l'attaquant français qui «mérite de retourner» chez les Bleus.George Weah soutient Karim Benzema. L'ancien attaquant de l'AS Monaco, du PSG et de Milan, s'est exprimé sur la non-sélection de Karim Benzema chez les Bleus. Le Ballon d'Or 1995 estime que l'attaquant madrilène mérite un autre sort. «Je ne sais pas ce que les gens pensent de Karim Benzema mais pour moi c'est un joueur complet, très intelligent, très humble, collectif», a déclaré Weah au micro de RFI. «C'est quelqu'un de très bien et que j'aime. Lorsque le Real Madrid joue, mon joueur c'est Karim Benzema. Avec tout ce que Benzema a fait pour la sélection française, je pense qu'il mérite d'y retourner. Il faut discuter et en parler avec lui. C'est très important, car c'est un grand joueur.»Sur son compte Twitter, l'attaquant du Real a remercié George Weah pour ses mots.Le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé, jeudi, sa liste pour les trois prochains matches de l'équipe de France. Les Bleus affrontent le Paraguay en amical le 2 juin à Rennes, puis la Suède le 9 juin à Stockholm en qualifications au Mondial 2018, et enfin l'Angleterre en amical le 13 juin au Stade de France.Entretien avec Karim Benzema : «Quand on veut t'abattre»