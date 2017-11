Foot : Démarrage du championnat ce weekend

La première journée du championnat sénégalais sera disputée ce week-end à travers le pays. Le démarrage de la compétition (Ligue 1 et Ligue 2) est prévu, ce samedi, avec des chocs en ouverture. Le champion en titre, Génération Foot, affronte Niarry Tally. Diambars Fc se déplacera au stade Léopold Sédar Sengor, pour affronter un gros client, le Jaraaf. Pas de chance non plus pour Linguère qui ira au stade Caroline Faye affronter le Stade de Mbour, pour son premier match de la saison 2017-2018. Sonacos recevra le promu Dakar Sacré-Cœur. La rencontre Guédiawaye Fc contre Teungueth Fc, initialement programmée ce week-end, est reportée à une date ultérieure.