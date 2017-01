Fonds de dotation : L'argent transféré aux collectivites locales connait une hausse de plus d'un milliard de f cfa

De 42 milliards l’année passée, les Fonds de dotation et les Fonds d’équipement octroyés aux collectivités locales sont passés à 43, 5 milliards en 2017. Une annonce faite ce jeudi par le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire. Abdoulaye Diouf Sarr s’exprimait au terme de la réunion statutaire du Conseil national de développement des collectivités locales pour la répartition du Fonds de dotation de la décentralisation et le Fonds d’équipement en grande masse...