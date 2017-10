Fonctionnement des institutions : Un réseau de journalistes spécialisés mis sur pied

Le Réseau de Journalistes dénommé Rencontre des Journalistes spécialisés en Informations Institutionnelles du Sénégal (REJIIS), à l’issue d’une Assemblée générale tenue, ce samedi 28 octobre 2017, à son siège sis à Sacré-Cœur 3, a été mis sur pied. Le but du réseau est de contribuer à garantir à tous les journalistes une formation sur les questions en rapport avec le fonctionnement des Institutions indique un communiqué. Il s’agira également, selon la même source, de faire connaitre les institutions de la République par tous, de vulgariser leurs actions et de s’intéresser à toutes les questions sur lesquelles les Sénégalais attendent ces institutions.

La rencontre aura pour mission d’aider au renforcement des capacités des journalistes dans la compréhension et la maitrise des fonctionnements des Institutions ; maitriser les Lois et Règlements des Institutions de la République ; mais aussi former les acteurs des médias dans les domaines parlementaires, mais aussi en rapport avec le HCCT et le CESE ;familiariser les professionnels des médias avec les Chambres de représentation populaire ; bâtir une synergie d’action entre journalistes d’une part, et entre journalistes et institutions de la Républiques pour mener des actions coordonnées de plaidoyer dans les secteurs de l’éducation, de l’hydraulique, de la santé et de l’environnement;

La REJIIS, conclut la note, fonctionne sur la base d’un statut et d’un Règlement intérieur adoptés par l’Assemblée générale au cours de laquelle, un bureau a été constitué avec à sa tête, Ibrahima SALL, journaliste au quotidien « Vox Populi »