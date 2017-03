Fonction publique : Un comité chargé de superviser les travaux d’élaboration de la nouvelle loi

En perspective de l’élaboration de la nouvelle loi de la fonction publique, la ministre de la fonction publique, de la rationalisation des Effectifs et du renouveau du service public a présidé l’installation du comité de pilotage chargé de superviser les travaux.

Selon la ministre de la fonction publique Viviane Laure Elisabeth Bampassy, l’élaboration d’un projet d’une nouvelle loi de la fonction publique a été une des directives fortes annoncées par le Président lors du forum national.

Ainsi, en dépits des nombreuses réformes d’adaptation qu’il a subies, le statut général des fonctionnaires (loi 61-33 du 15 Juin 1961), qui constitue le cadre de référence en matière d’administration et de gestion des agents de l’Etat, ne semble plus être en phase avec les ambitions d’une administration de développement.

En d’autres termes, la modernisation de l’administration et du service public exige une révision du cadre juridique régissant les agents de l’Etat. Ainsi, le comité de pilotage a pour mission de superviser et de coordonner le déroulement du processus d’élaboration de la nouvelle loi relative au statut général du personnel de la fonction publique.

A la fin des travaux, le comité devra soumettre des résultats au ministre de la fonction publique. Deux difficultés majeures ont été soulevées selon le président du comité de pilotage, Mouhamed Mahmoud Diop dont le recrutement des agents et l’évaluation des agents qui doit être fondé sur le mérite, les compétences, des objectives assignées des agents.