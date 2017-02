Fixé le 1er Mars prochain : Pas de hausse sur le montant de la caution promet le ministre de l’intérieur

Le ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo a tenu avec les membres de la classe politique une réunion pour discuter avec eux sur le montant de la caution pour les élections législatives. Des propositions diversifiées ont été données au ministre qui annonce un accord définitif pour le 1er Mars prochain.

Abdoulaye Daouda Diallo a aussi annoncé que le montant de 20 millions de la caution pour les partis engagés pour ces législatives, ne sera pas augmenté.

« Nous avons noté avec beaucoup de bonheur des propositions pertinentes, et sur cette base, je m’engage à ce que le montant de cette caution ne soit pas augmenté. Mais dans la rencontre il y a eu des propositions diversifiées, les montants vont de 0 franc à 1 million et sur cette base on essaiera de motiver davantage la réponse que nous allons prendre. Chacun a voulu motiver ce pourquoi il était-là, la décision qu’il souhaite faire passer au niveau du ministre de l’intérieur qui organise les élections ».

« On va apprécier tout cela et voir quel sera le montant qui devrait être arrêté pour permettre aux Sénégalais de participer de façon objective à cette élection et faire de sorte que tout le monde puisse y participer. Ce ne sont pas les partis politiques seulement qui devraient y participer, il y a aussi les candidatures indépendantes » a-t-il dit.

Obligatoirement l’arrêté fixant le montant de la caution devrait être signé le 1er Mars de cette année, « parce que c’est 150 jours au plus tard avant la tenue de l’élection » a-t-il conclu.