L’attaquant sénégalais, Babacar Khouma, entré en seconde période, a participé à la victoire de son équipe ce soir face à Benevento.Babacar Khouma a inscrit le second but des Mauves à la 47e, une minute aprés son entrée en jeu. Il inscrit dans la foulée son premier but en Serie A.galsenfoot