Financements ANPEJ : Un milliard cinq cent mille francs CFA distribués à 650 porteurs de projet à Dakar

Dans le but de promouvoir l’auto-entreprenariat chez les jeunes porteurs de projets, l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes a octroyé à 600 jeunes de la Région de Dakar des financements pour les accompagner dans l’élaboration de leurs projets.

La cérémonie de remise des chèques a eu lieu au grand théâtre cet après midi en présence du ministre de la jeunesse et de l’action citoyenne Mame Mbaye Niang. D’un montant total de Un milliard cinq cent millions de Francs CFA cumulé, ce financement devra permettre selon le ministre, la création de 2500 emplois directs.

« Suite à un processus de sélection transparente, l’opportunité reste ouverte à ces jeunes de se lancer dans l’épanouissement de leurs projets personnels » dira Mame Mbaye Niang.

L’installation progressive de ces entrepreneurs assurera t’il se fera dans un environnement économique sans cesse rendu attractif par un ensemble de reformes porté par le Gouvernement.

Le ministre de la jeunesse a par ailleurs incité les jeunes à faire preuve d’une utilisation rigoureuse des fonds.

« Sachez que votre réussite sera celle des générations futures. Les fonds mis à votre disposition qui émanent de la contribution de vos concitoyens doivent être utilisés et faire l’objet de remboursement systématique » leur dira t’il. « Soyez acteurs de cette solidarité agissante »

Le ministre a salué par ailleurs le travail accompli par le Directeur Général de l’ANPEJ Amadou Lamine Dieng.

« Les efforts déployés en faveur de l’entreprenariat des jeunes méritent d’être mis en exergue. Cette enveloppe additionnelle consentie par le Chef de l’État vient s’ajouter au montant de 1 milliard de FCFA libéré par l’ANPEJ durant l’année 2016 pour le financement de 400 projets, et ayant permis la création de 1300 emplois » rappellera t’il.

Cette cérémonie de remise de financements a été aussi l’occasion pour les organisateurs de faire connaitre aux jeunes quelques figures de l’économie sénégalaise et de leur narrer leur parcours. Il s’agissait pour l’occasion de Serigne Mboup de la CCBM, Diabel Seck de Oumou Informatique représenté par sa compagne pour l’occasion. Marchand ambulant à ses débuts, le Président fondateur d’Oumou distribution est aujourd’hui à la tête d’un empire avec un chiffre d’affaires de 18 millions d’Euros.

Le PDG de Sedima Babacar Ngom et son parcours a été aussi servi en guise d’exemple aux jeunes.