Financement de la filière rizicole : 8 milliards prévus en 2017 pour son développement

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural organise, aujourd’hui et demain un atelier de réflexion sur le financement de la riziculture sur le thème « quel modèle de financement inclusif de la chaîne de valeurs riz au Sénégal face au défi de l’autosuffisance ? »

L’objectif de cet atelier lit on sur une note qui nous a été parvenue est de contribuer à la réflexion sur l’amélioration des stratégies de financement de la chaine de valeur riz par les institutions financières. De nouveaux mécanismes de financement de la filière rizicole ont été annoncés par Cheikh Tidiane Sidibé directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Il a par ailleurs annoncé que 8 milliards de FCFA seront injectés en plus dans la filière en 2017 dans le cadre de son développement.

« Dans le cadre du développement de la filière rizicole, une enveloppe de 53 milliards de francs CFA est mobilisée. Pour 2017, 8 milliards de plus ont été budgétisés. Ceci ayant pour but dira t’il de faciliter le financement des petites et moyennes entreprises agricoles »

Le Directeur de cabinet du ministre a cependant fait savoir que malgré d’importants ouvrages hydro-agricoles ainsi que des équipements dans le cadre du Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture (PRACAS) les besoins de financement de la filière restent toujours importants.

La coordonnatrice des projets riz à l’ONG Veco Africa, Bernadette Ouattara a proposé de nouveaux mécanismes de financement, en vue de contribuer au développement de ce sous-secteur. Selon elle les acteurs vont proposer des pistes d’action innovantes, pour arriver à de nouveaux mécanismes de financements de la filière riz au Sénégal. Elle a pour finir souligné la nécessité de renforcer la confiance entre les institutions financières et les acteurs des chaînes de valeur...