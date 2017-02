Finale régionale des Navétanes de Kaolack : Mimi Touré s'affiche avec une armada d'élus locaux

A l'occasion de la finale régionale Navétane de football dont elle a été la marraine, l'ancienne première ministre est venue au stade avec une impressionnante délégation qui n'a pas pu tenir dans la loge officielle du stade Lamine Guèye de Kaolack. Entre autres personnalités politiques, on comptait en bonne place Baba Ndiaye, le Président du Conseil Départemental de Kaolack, Adama Diouf, le Président du Conseil Départemental de Kaffrine, Pape Malick Ndour le Président du Conseil Départemental de Guinguinéo, les maires de Keur Socé, Keur Mbouki, Ndoffane, Darou Salam, Ndiob et Sibassor, députés et hauts conseillers, de nombreuses délégations venues des quatre coins de la région, des cadres de la CCR (Coordination de cadres républicains) et des directeurs généraux. Tous sont venus manifestement lui témoigner leur sympathie à l'occasion. On a aussi noté la présence de Mapathé Ba, coordinateur de la LD. La finale régionale clôturant la saison football "Navétane" fut l'occasion pour l'Envoyée Spécial de Macky Sall de souligner le rôle historique des associations sportives et culturelles au Sénégal pour leur mission d'encadrement de la jeunesse; elle les a exhortés, au-delà du sport, à prolonger leurs actions dans le domaine de la citoyenneté et du développement communautaire. En marge de l'événement sportif, Mimi Touré, répondant aux questions des journalistes, a magnifié le rôle positif de la grande majorité des élus APR qui loin des frasques médiatiques travaillent inlassablement aux côtés des populations pour améliorer leur sort. Elle a appelé ses camarades à Kaolack et partout dans le pays à travailler dans l'unité et la cordialité afin de renforcer la confiance des populations envers le régime de Macky Sall.





Nos antennes ont ensuite suivi Mimi à Médina Baye où à une heure avancée de la nuit, elle a été reçue par Abdoulaye Mountakha Niasse, conseiller spécial de Macky Sall en présence de nombreux dignitaires religieux Niassène. Abdoulaye Mountakha Niasse, initiateur d'un mouvement citoyen membre de la majorité présidentielle s'est engagé à travailler main dans la main avec Mimi Touré dont il a dit apprécier la manière constructive de faire la politique.