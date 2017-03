Finale perdue : Me Senghor relève les erreurs et le manque de réussite

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans s’est bien battue mais a commis deux erreurs et raté des occasions qui lui ont coûté la finale ce dimanche face à la Zambie, a indiqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.







’’La Zambie est déjà forte et joue à domicile mais si après, on lui facilite la tâche, c’est difficile de revenir’’, a dit Me Senghor estimant que l’adversaire n’avait pas été dangereux au cours de la rencontre.



La Zambie a ouvert le score à la 17-ème par Patson Daka après une faute de main du portier sénégalais.



Sur le deuxième but, Lamine Sarr dégage le ballon qui ricoche sur l’attaquant zambien Chlifuya avant de terminer sa course au fond des filets sénégalais.



’’C’est dommage de perdre de la sorte face à une équipe zambienne qui n’a pas montré grand-chose sur l’ensemble de la partie’’, a dit le président de la FSF.



Même s’il n’ y a pas eu de réussite côté sénégalais, le président Senghor a toutefois tenu à tirer un chapeau à ces joueurs pour le tournoi qu’ils ont fait en Zambie.



’’C’est dommage de terminer sur cette note alors que l’adversaire était largement à la portée’’, a-t-il résumé soulignant qu’il faut continuer de travailler notamment en petites catégories.



’’On voulait gagner ce trophée mais il ne faut pas oublier que cette génération doit participer à la construction à moyen terme de notre sélection A. Et à ce niveau, il faut se féliciter de leur parcours’’, a-t-il par ailleurs ajouté.