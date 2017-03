Finale perdue : Koto entre déception et encouragement

L’entraîneur du Sénégal des moins de 20 ans, Joseph Koto, fait part de sa déception après la défaite de son équipe en finale face à la Zambie, mais rappelle le parcours réalisé par ses joueurs durant ce tournoi.



’’Vous pouvez imaginer ma déception, donner deux buts à l’adversaire en finale et ne pas mettre au fond les occasions qu’on s’est procurées, c’est vraiment dommage’’, a dit le technicien sénégalais en conférence de presse.





La Zambie a ouvert le score à la 17-ème par Patson Daka après une faute de main du portier sénégalais.



Sur le deuxième but, Lamine Sarr dégage le ballon qui ricoche sur l’attaquant zambien Chlifuya avant de terminer sa course au fond des filets sénégalais.



Joseph Koto regrette cette finale manquée, mais encourage ses joueurs à aller de l’avant avec le parcours réalisé durant cette CAN.



’’C’est difficile. Mais on ne peut pas résumer cette CAN à cette seule finale. Nous avons raté la finale avec ces occasions manquées et ces erreurs’’, a-t-il dit relevant que ce sont des choses qui arrivent.



’’Nous avons de jeunes footballeurs et ce n’est jamais évident de jouer devant un tel public’’, a-t-il dit, félicitant le coach zambien et son équipe qui ont ’’réussi un bon tournoi’’.



Beston Chambeshi, l’entraîneur de la Zambie s’est félicité du parcours ’’sans faute’’ de son équipe qui a su gérer l’événement et la pression du public.



’’Tout le peuple zambien peut être fier de ces joueurs’’, a-t-il par ailleurs ajouté.