Finale de la Coupe de Belgique : Nafi Thiam donnera le coup d'envoi et remettra la Coupe

"A l'occasion de la finale de la Coupe de Belgique, l'URBSFA a souhaité mettre à l'honneur l'athlète Nafissatou Thiam. Championne olympique en titre ainsi que championne d'Europe, l'athlète belge donnera le coup d'envoi de la rencontre devant près de 35.000 personnes. Nafissatou Thiam remettra au vainqueur le plus ancien trophée du pays en compagnie du président fédéral François De Keersmaeker et du président de Croky Yves De Vinck", a stipulé le communiqué de la fédération.



Le coup d'envoi de la finale entre Ostende et Zulte Waregem, respectivement 5e et 3e de la saison régulière de la Jupiler Pro League, est prévu à 20h45 au Stade Roi Baudouin.