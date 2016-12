Finale Zone 1C de Tivaouane : Le parrain promet son soutien pour la réalisation d’un stade moderne

Le coordinateur de l’Alliance Pour la République à Tivaouane Abdou Ndéné Sall a été choisi ce 30 Décembre comme parrain de la finale de la zone 1 C de la ville qui regroupe 16 ASC. Le Secrétaire d’État en charge des réseaux ferroviaires, face à la presse, a indiqué que les autorités de la ville travaillent à donner à Tivaouane un stade fonctionnel. Il a promis son soutien.

« Le maire de la ville et moi nous nous sommes engagé à donner à Tivaouane un stade fonctionnel, qui sera gazonné avec toutes les fonctionnalités possibles. On s’était promis d'éclairer ce stade municipal, nous avons tenu les promesses et nous tiendrons donc cette promesse de le réhabiliter, d’équiper ce terrain de vestiaires modernes et d’amener tous les accessoires nécessaires pour améliorer la fonctionnalité de ce terrain » dira t’il.

Sur son choix en tant que parrain, Abdou Ndéné Sall de noter que quand on choisit un parrain, on choisit d’abord une référence, « et si la jeunesse indique que je le suis,je le prend aussi avec satisfaction »

Momath Ba, invité du parrain, et DG de l’APROSI a dit sa fierté de revenir a Tivaouane, pour rendre hommage à son ami le ministre Abdou Ndéné Sall.

« Il y a à peu près un mois, il était à Nioro pour la finale du CNP dont j’étais le parrain. C’est donc avec joie et gaieté que je viens ici assister à cette finale. C’est une amitié d’école, de jeunes et maintenant d’adultes et de responsables ; Je suis heureux de voir la popularité du ministre ici à Tivaouane et de tout le travail qu’il abat pour le parti et le triomphe de Macky Sall »

La finale mettait aux prises l’ASC Médine contre l’ASC « Yaakar », finaliste malheureux. Momar Guèye, Président de la Zone de révéler que le gagnant a reçu 325.000 francs CFA, et le finaliste malheureux 225.000, en plus pour les deux équipes d’équipements sportifs.

A l’issue de la finale, Abdou Ndené Sall s’est réjoui de l’ambiance qui a prévalu tout au long du match. « C’était une grande fête de la jeunesse, dans une excellente ambiance. Le sport est important, Et l'on à coutume de dire un esprit sain dans un corps sain, c’est donc important d’occuper les gens qui s’ils ne sont pas occupés dans des activités de jeunesse, sont tentés de faire autre chose »

Il a pour finir, lancé un appel aux autorités pour qu’ils accompagnent nos jeunes au sport ou dans la formation.