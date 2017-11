Fin du contrat avec la SDE : Une baisse du prix de l’eau en perspective.

Hier lors du vote du budget 2018 de son département, le ministre de l’hydraulique Mansour Faye et de l’assainissement a annonce que le prix de l’eau devra baisser à la fin du contrat avec la SDE. « Nous ne seront satisfaits que si, la question de l’eau ne sera plus un problème pour les populations… » Toujours selon le ministre de l’hydraulique, l’accès à l’eau sera atteint d’ici l’horizon 2021, car sur les 40 000 villages que compte le Sénégal, il ne resterait encore que 4 000 non bénéficiaires d’eau potable.