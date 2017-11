Fildak 2017 : Kaolack abrite une conférence sur l'œuvre littéraire de Sembène Ousmane

L'association sénégalaise des professeurs de français/section Kaolack, en collaboration avec la direction du livre et de la lecture, a initié ce samedi une conférence dédiée à l'œuvre de Sembène Ousmane.



D'après le directeur du livre, Ibrahima Lô, cette initiative est en prélude à la Fildak 2017 qui sera organisée du 22 au 27 novembre. " L'activité dédiée aujourd'hui à Sembène Ousmane se déroule en même temps à Sédhiou, Matam et Tambacounda. Le ministère de la culture a décidé d'accompagner cette initiative en mettant en œuvre des moyens pour qu'on puisse dérouler un certain nombre d'activités au niveau national", a souligné le directeur du livre. Avant d'ajouter " Nous, en ce qui nous concerne, avons jugé intéressant de revisiter Ousmane Sembène à travers sa casquette d'homme de lettres".



Ainsi, les professeurs de français qui ont choisi l'école Georges Flattery de Kaolack pour y organiser cette conférence, ont aussi permis aux potaches venus nombreux de mieux revisiter Sembène Ousmane à travers une projection de son film appelé " camp de thiaroye".



À la fin de la cérémonie, le coordinateur de l'association des professeurs de français/section Kaolack, Cheikhou Ndiaye, s'est beaucoup félicité de la réussite de la conférence qui a été consacrée à l'œuvre littéraire de Sembène Ousmane.