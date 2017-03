Fête du 4 avril : Le sous préfet du Plateau ratisse large

Une vaste opération de désencombrement a été menée dans la nuit du lundi à mardi sur l'avenue du Général De Gaulle et aux alentours de la Polyclinique. Beaucoup de véhicules et des épaves ont été mis en fourrière et plusieurs sommations servies. Une action menée par le sous préfet de Dakar-Plateau Djiby Diallo, avec l'appui de la police et de la municipalité de Dakar. Cette opération selon le sous préfet entre en droite ligne dans la feuille de route peaufinée pour désenclaver Dakar-Plateau afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et lutter ainsi contre l’insécurité.

Une action aussi pour désengorger ces Allées du centenaire où doit se tenir la fête de l’indépendance du 4 avril prochain. Une initiative saluée par les populations riveraines qui demandent à ce que ces actions soient pérennisées.