Fête du 15 Août à Saint-Louis : Des mesures sont prises pour assurer la sécurité

La fête du 15 Août se prépare activement à Saint-Louis, les autorités territoriales en collaboration avec les forces de sécurité et de défense, ont pris toutes les dispositions pour garantir la sécurité des fêtards.

A la plage de l’hydrobase, la sécurité a été renforcée pour éviter toute surprise selon le Capitaine Jean Jean Sylvain Malack, commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis

« Je vais encore rappeler que la ville de Saint-Louis fête chaque année le 15 août, avec des populations qui viennent du reste du pays, et même au-delà avec les pays limitrophes. C’est dans ce sens que la gendarmerie nationale a mis un dispositif sécuritaire renforcé, pour prendre en compte la nouvelle menace. Depuis le dimanche 13 août, un dispositif est mis en place pour filtrer les entrées est et ouest de la ville.

Il faut noter que la montée en puissance est prévue ce jour avec un déploiement d’éléments statiques, mobiles et également sur le plan d’eau. Aussi ce dispositif sera renforcé par des éléments de recherche pour les renseignements par rapport au contexte sécuritaire dans lequel nous évoluons. Dans cette même logique nous avons des éléments d’intervention prêt à faire face à toutes sortes de menace. C’est ainsi que nous invitons les populations au respect des consignes de sécurité émanant des agents et il y aura pour l’hydrobase un parking pour que les voitures et les deux roues puissent se garer. Aussi, les populations doivent respecter l’arrêté préfectoral et aussi le respect du plan de circulation pour atteindre les différents parkings. Il faut aussi que les populations collaborent avec les forces de défense et de sécurité surtout dans le cadre du travail de recherche ».