Fête de l’excellence : Le Directeur général des Impôts et Domaines Cheikh Ahmet Tidiane Ba récompense les 100 meilleurs élèves de la Médina

Le Directeur général des impôts et Domaines, Cheikh Ahmet Tidiane Ba, a de grosses ambitions pour le quartier qui l’a vu naître et grandir, avant de gravir des échelons dans la sphère étatique du Sénégal qui lui ont permis d’occuper des postes de responsabilité majeure. Il a décidé de faire de ce quartier populeux une référence en matière d’éducation en le dotant de matériel éducatif. « Aujourd’hui, nous accompagnons le système éducatif qui est en phase avec les orientations définis par le chef de l’État Macky Sall », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter: «Nous ambitionnons également de faire de la Médina un quartier de référence en matière d’éducation». Il s’exprimait le samedi dernier au «Royaume du jeu» qu’est Magic land où se tenait la première édition de la Journée de l’excellence dont il est le parrain récompensant les 100 meilleurs élèves de la Médina. Toute la crème que compte ce quartier populeux de la ville de Dakar (Seydou Gueye, Cheikh Seck, Paco Jackson, Gris Bordeaux, le tonitruant député, vice-président de l’Assemblée nationale Moustapha Cissé Lo, entre autres) était présente pour l’accompagner dans sa quête de changer la mentalité des jeunes dans ce quartier. À part l’éducation, ce dernier s’est investi sur un autre projet majeur qu’est Proxim jeunes dont il est le Président du conseil d’administration (PCA), qui a pour objectif d’encadrer les jeunes, les femmes et même les séniors dans leurs projets de tous les jours. Toutefois, cet ancien enfant de troupe et de l’ENEA a fait savoir que la Médina a besoin de mécènes pour faire disparaître les nombreux problèmes avec des fléaux majeurs comme la drogue, des problèmes d’assainissement, que ce quartier faisait face des années durant. «Ce quartier a besoin de l’accompagnement de mécènes comme nous capable de juguler ces maux en trouvant des solutions», signale celui qui est considéré comme un exemple pour les jeunes de la Médina. Cette manifestation est organisée avec deux objectifs majeurs. Il s’agit de magnifier le travail des enfants c’est-à-dire ceux qui ont fait d’excellents résultats à l’école à recevoir des cadeaux et le deuxième de présenter en exemple tous les cadres, tous les hommes de renoms que ce quartier a vu naître. «Les jeunes doivent s’inspirer de cet exemple parce qu’au Sénégal, à la Médina, on peut naître pauvre et réussir dans la vie », a-t-il réitéré. Et de poursuivre: «Cette manifestation est une première. Je pense que l’année prochaine, ça va être mieux organisée avec le soutien de tous les médinois pour en faire une fête de grande dimension ».L’ombre du maire a plané lors de cette manifestation. Le ministre-conseiller Seydou Gueye se dit peiné pour ce qui est arrivé à Bamba fall et compagnie avant de miser sur la jeunesse : «À part la prise en charge de la formation et l’accompagnement pour l’entreprenariat, il y a également un traitement social de la question de l’intelligence sociale pour l’insertion de tout le monde. Raison pour laquelle, Proxim jeunes développe un volet majeur autour de la dimension sociale» poursuit il