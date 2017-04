Fête Nationale : Le Gouverneur de Louga en phase avec le thème choisi

Le gouverneur de la région de Louga Mr Alioune Badara Mbengue a particulièrement insisté sur l'importance du thème du 57e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale à savoir : « Rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement »



Le chef de l'exécutif régional de Louga ,qui présidait les festivités marquant ce 57e anniversaire , a saisi l'opportunité, pour indiquer que ce thème, cadre bien avec les préoccupations environnementales de sa région qui, pour l'essentiel, est composée de trois zones éco-géographiques renfermant de réelles potentialités économiques que sont : la zone sylvopastorale, la zone du bassin arachidier et une partie de la zone des Niayes. Trois zones dont les potentialités économiques,a-il ajouté, sont encore sous exploitées et qu'il conviendrait de mettre en valeur à grande échelle.



Les manifestations de cet anniversaire qui se sont déroulées sur le boulevard Abdou Diouf, ont drainé un monde fou qui a tenu à assister au défilé des élèves, anciens combattants, militaires de la zone N0 2 de Saint-Louis, para-militaires ,entre autres...



Un trophée a été mis en compétition par le gouverneur, à l'intention de l'école qui aura été la plus remarquable et remarquée dans le défilé.



Auparavant dans la soirée du 3 avril, une retraite au flambeau, partie de la gouvernance, a sillonné pendant des heures les grandes artères de la ville, ce, en prélude au défilé dé ce jour.



Mbagou Diop correspondant permanent à Louga