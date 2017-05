Festival de cinéma africain de Tarifa et Tanger : "Félicité" remporte le prix du meilleur long-métrage de fiction de la section officielle « Hypermétropie »

Le film sénégalais « Félicité » a triomphe à la 14ème édition du Festival de cinéma africain de Tarifa et Tanger. Le film de Alain Gomis remporte le prix du meilleur long-métrage de fiction de la section officielle « Hypermétropie ». Alain Gomis, est récidiviste puisque le réalisateur franco-sénégalais avait déjà remporté ce prix au FCAT 2012, avec son précédent film Tey (2012), un film inclus également dans la sélection de cette édition 2017 dans le cadre d’une rétrospective consacrée à ce cinéaste devenu l’une des figures majeures du cinéma africain contemporain. Les spectateurs de Tarifa ont eu l’occasion de voir ou revoir également ses deux autres longs-métrages, L’Afrance (2001) et Andalucia (2007), ainsi que trois de ses courts-métrages, Tourbillons (1999), Petite Lumière (2003) et Ahmed (2006).

« Félicité » avait reçu auparavant plusieurs prix, comme l’Etalon d’Or du FESPACO 2017 ou le prix de la meilleure interprétation féminine au Festival International du Film de Las Palmas de Gran Canaria en Espagne.