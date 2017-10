Ferdinand Coly, mondialiste 2002 : « Nos attaquants doivent être des tueurs »

« Nos attaquants en phase de finition devront conclure les occasions pour tuer le match contre les Sud-Africains », c’est en substance les conseils de l’ancien défenseur pour une bonne réussite des lions en Afrique du Sud.



« Le coach Aliou Cissé et les joueurs savent à quoi s’attendre sur place. Au match aller en Afrique du Sud (novembre 2016), nous avons mal entamé le match, on a réagi dans les 25 dernières minutes. Si on laisse aux Sud-Africains le monopole du jeu, ils peuvent nous mettre en danger. Quand on a l’opportunité de conclure ou de faire un grand pas pour les qualifications au mondial, il faut la saisir sans hésiter. L’équipe doit garder un bon état d’esprit et une solidarité. Le match ne sera pas facile. On sera confronté à une équipe de l’Afrique du sud qui est remontée, qui a envie de se qualifier. Ce sera un match costaud tactiquement et physiquement. En tant que grand frère et supporter, je rappelle que jouer la coupe du monde est exceptionnel dans la carrière d’un footballeur. Il y a pleins de souvenirs. Il y a aussi la volonté des joueurs d’aller chercher cette qualification qui restera dans l’histoire du football du Sénégal. C’est une chance d’avoir cette opportunité. La balle est dans les pieds des lions ».







Ferdy a aussi jeté un œil sur l’adversaire des lions : « L’Afrique du Sud est une équipe qui a toujours joué au football. Malheureusement, ils ont toujours pêché dans le dernier geste et dans la finition. Aujourd’hui, ils arrivent un peu à être efficaces et, quand ils sont en réussite, ils peuvent faire très mal, comme on les a vus contre le Burkina (3-1). Ils ont transformé bon nombre d’occasions qu’ils ont créées avec un jeu intéressant, une vivacité avec leurs deux flèches devant. Ils ont posé beaucoup de problèmes à l’équipe burkinabé ».



A noter que le Sénégal (8pts+4) est en tête de la poule d des éliminatoires de Russie 2018, suivi du Burkina (6pts), du Cap-Vert (6points-4) et d’Afrique du Sud (4pts). Les lions vont affronter les Bafana Bafana les 10 et 14 novembre, pour les 2éme ‘à rejouer) et 6éme journées.



