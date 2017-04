Fédération de Foot : El Hadj Diouf mène la « guérilla » contre la candidature d’Augustin Senghor

El Hadj Ousseynou Diouf charge encore les dirigeants du football. El Hadj Diouf a lancé un comité pour le renouveau du football composé d’anciens internationaux dont Yatma Diop, Mansour Ayanda, El Hadji Ousseynou Diouf, Amdy Faye, Alassane Ndour, Amadou Ndoye Ndiaye «Zamadou», Victor Diagne entre autres, animés par le désir de rendre service à notre football national pour des lendemains meilleurs et qui luttent pour un changement du système.«Le football sénégalais se meurt, il faut agir avant qu’il ne soit trop tard», a déclaré Victor Diagne. Et de préciser : «Personne parmi nous n’a une ambition personnelle. Nous n’avons d’ambition que pour notre football. Nous en sommes partie intégrante. Par conséquent personne ne peut nous en exclure. Nous voulons mettre notre football sur les rails du succès. Le ministre des sports est notre tutelle. Nous l’avons informé»



El Hadj Diouf a attaqué Augustin Senghor et son équipe indiquant que « ces derniers sont justes incapables ».

Au moment où ce dernier se réjouit de la tenue régulière de compétition, l’ancien international rit sous cape. « Nos équipes ont du mal à progresser parce que le degré est zéro ». Pour Diouf, deux mandats de Senghor sont largement suffisants. « Même Hayatou qu’il soutenait est parti » ironisera t’il.