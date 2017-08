Fédération Sénégalaise de Football : La main tendue de Augustin Senghor à Louis Lamotte et Mbaye Diouf Dia

Me Augustin Senghor appelle à l'union des cœurs. Le président de la fédération sénégalaise de football nouvellement réélu pour un troisième mandat à la tête de la fédération, estime que notre football doit rester la priorité et que tout le monde doit travailler main dans la main pour contribuer à son épanouissement. De ce fait, il tend la main à ceux qui étaient ses concurrents lors l’élection, à savoir Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte pour venir jouer leur rôle dans le développement du football sénégalais.