Faute d'extraits de naissance, 150 élèves de Louga risquent de ne pas passer leur examen de fin de cycle élémentaire

A Louga, 150 élèves de CM2 en fin de cycle élémentaire risquent cette année, si l'on n'y prend garde, de ne pas passer leur examen de fin de cycle élémentaire, faute d'extraits de naissance.

Une situation qui risque de leur porter préjudice, à cause de la négligence de leurs parents, qui ne se sont pas acquittés de ce devoir qui leur est dévolu

En tout cas ,selon la présidente de la commission chargée de l'enfance au niveau du Conseil municipal de Louga Mme Héléne Tine (.A ne pas confondre avec la député de Thiès) plus de 1800 enfants de Louga âgés de 0 à 5 ans , se trouvent dans la même situation, c'est pourquoi, elle a souhaité que le gouvernement procède à l'ouverture des audiences foraines, en vue de permettre à tous ces enfants de se procurer des extraits de naissance, et partant jouir de leur droit à l'éducation.



Mbargou Diop correspondant permanent à Louga