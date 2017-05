Fatick : une ambulance offerte au poste de santé de Diohine

Le poste de santé du village Diohine dans la commune de Diarrère, département de Fatick a réceptionné, mercredi, une ambulance offerte par l’association du capitaine Mbaye Diagne et l’entreprise Rebotech, a constaté l’APS.

‘’C’est une satisfaction pour moi de remettre officiellement les clés de l’ambulance de Diohine. C’est une doléance de longue date’’, a déclaré Thérèse Faye Diouf, maire de la commune de Diarrère

Cette ambulance est un don de l’association des amis du capitaine Mbaye Diagne, officier de l’armée sénégalais tué le 31 mai 1994 à Kigali (Rwanda).

Le village de Diohine, zone enclavée, connait une démographie importante. Le poste de santé polarise onze villages.

’’C’est la raison pour laquelle nous avons fait de Diohine une priorité pour tout ce qui concerne la santé’’, a dit le maire de la commune de Diarrère également directrice de la case des tout-petits.

Le poste de santé est confronté au problème d’évacuation des malades vers d’autres structures de santé.

‘’La distance Diohine-Fatick fait presque 10 km et celle entre Diohine-Thiadiaye fait plus de 15 km’’, a signalé Mme Diouf relevant que cet ambulance ‘’va alléger la souffrance des populations du monde rural’’.

‘’Il arrive que des malades réveillent les médecins à des heures tardives pour être acheminés ers Fatick. Les femmes en état de grossesse traversent aussi des moments difficiles lors des accouchements’’, a relevé Thérèse Faye Diouf