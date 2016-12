Fatick : l’APR mobilise ses militants pour une inscription "massive" sur les listes électorales

Le coordonnateur de la convergence des cadres républicains de Fatick (CCR), Mame Adama Ndour a dit, samedi, son ambition de faire inscrire, en six mois, 30.000 citoyens sur les listes électorales pour donner à son parti "une majorité confortable" aux prochaines élections législatives.







"Fatick a enregistré 18 mille inscrits sur les listes électorales et nous voulons atteindre le cap des 25 mille jusqu’à 30 mille inscrits sur une durée de six mois" a indiqué le responsable politique de Ndiaye-Ndiaye (quartier traditionnel de Fatick).



Mame Adama Ndour qui s’exprimait lors d’une réunion de planification des activités pour l’atteinte de cet objectif a souligné la nécessité "d’inscrire le maximum de personnes sur les listes électorales" comme demandé par le président de la République, Macky Sall à la dernière Université républicaine de la COJER à Mbour.



Le responsable politique et président de la ligue régionale de football a souligné que lui et ses camarades vont recenser dans les différents quartiers et faire inscrire les jeunes qui n’avaient pas voté en 2012 et 2014 mais également ceux qui seront majeurs en 2017.



"Ce travail ne sera possible qu’avec une démarche méthodique mais aussi avec beaucoup de professionnalisme pour avoir le nombre exact et les statistiques qui permettront au parti d’avoir une majorité confortable aux législatives et le président de la République, Macky Sall d’avoir un deuxième mandat", a expliqué Mame Adama Ndour.



Le coordonnateur de la CCR qui a appelé les différentes sensibilités qui existent à Fatick à travailler pour "la réussite du président" a relevé qu’un budget provisoire de 2 millions de frs CFA sera mobilisé par les cadres de la commune pour dérouler le plan d’action pour les inscriptions.