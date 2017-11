Fatick : La famille de Macky Sall encore endeuillée

La famille du Président de la République Macky Sall à Fatick est encore endeuillée avec le décès, samedi soir, à l’hôpital principal de Dakar, de Fatoumata Diallo épouse de son oncle maternel Samba Hamet Thimbo, soit 15 jours après le rappel à Dieu de leur fille Ndèye Gnima Thimbo dite ’’Bollo’’ victime de brûlure provoquée par un incendie, a appris l’APS.







Fatoumata Diallo qui voulait sauver sa fille Ndéye Gnima Thimbo prise en otage par les flammes dans sa chambre, a également été gravement blessée lors de cet incendie survenu le samedi 11 novembre dernier au domicile familial de Peulgha.



Mère de plusieurs enfants, elle avait été admise dans un premier temps à l’hôpital régional de Fatick avant d’être évacuée à l’hôpital principal de Dakar pour des soins complémentaires.



Le président de la République, Macky Sall, au chevet de sa famille lors des funérailles de Ndèye Gnima Thimbo avait donné des nouvelles de sa tante Fatoumata Diallo.



Le chef de l’Etat rassurait l’assistance et son oncle estimant qu’"on peut dire qu’elle se porte mieux maintenant".



’’Malheureusement Fatoumata Diallo a succombé de ses blessures et brûlures samedi soir à Dakar. La victime sera inhumée dans la matinée du dimanche au cimetière de Peulgha, conformément aux vœux de la famille’’ indique une source proche de la famille.



La même source a confié aussi à l’APS que le président de la République, Macky Sall est attendu à Fatick dans la matinée dimanche pour apporter son réconfort à sa famille mais particulièrement à son oncle Samba Hamet Thimbo qui, en l’espace de 15 jours, a perdu une fille et une épouse.