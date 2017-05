Fass-Colobane : Violence lors de la tournée de Mame Mbaye Niang

La caravane du ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang dans la commune de Fass-Colobane a fini en queue de poisson. Des bagarres ont éclaté entre deux camps de jeunes de la Cojer. A l’heure où Macky Sall, appelait les uns et les autres à se pencher sur l’essentiel, les sauvageons de l’Apr, eux s’entre-déchiraient. Selon le coordinateur de la COJER que nous avons joint, c’est « Pape Maël Diop qui est derrière tout cela ». Il a instrumentalisé un jeune à l’APR, Ass Ndoye, Chef de parking à l’aéroport de Dakar pour semer le bordel dans la commune. Ce dernier, avec une bande de nervis, a mis fin à la réunion convoquée par le ministre Mame Mbaye Niang, devant la mairie de Colobane. Le ministre et le maire Ousmane Ndoye, étant même obligés de se réfugier à l’intérieur de l’institution. Des chaises ont été cassées et des blessés dénombrés...