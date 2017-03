Farba Senghor après son exclusion du PDS : « Ce que les Wade me reprochent… »

Farba Senghor et Pape Samba Mboup exclus du Parti démocratique sénégalais, le premier nommé déballe et tire sur la direction actuelle du Parti démocratique sénégalais. S’il dit ignorer la raison de son exclusion, le désormais ex chargé de propagande sait quelles mains sont derrière. « Le problème fondamental du parti, c’est Karim Wade. Il est le malheur du pays et celui du Parti démocratique sénégalais. Depuis qu’il a commencé à mettre la main dans le fonctionnement de la formation politique en 2009, le président Abdoulaye Wade a perdu ses plus grands collaborateurs. Il a perdu de hauts fonctionnaires ainsi que de grands compagnons parce que Karim ne pouvait plus les supporter. Il y a un groupe composé de Oumar Sarr, Me Amadou Sall et d’autres qui sont venus d’autres formations politiques, bref, des anciens ennemis du Président Wade qui veulent écarter des militants formés dans les écoles du Pape du Sopi pour prendre le pouvoir », a-t-il dit dans "enquete".



«Ce qu’ils nous reprochent, c’est de reconnaître le parti et d’être en relation permanente avec les hauts responsables et ceux des fédérations, des militants résidant dans les villages. Une chose que les autres, surtout Oumar Sarr, méconnaissent. Il fallait trouver un bouc émissaire. C’est la raison pour laquelle, je suis exclu. Ils ont exclu Farba Senghor et Pape Samba Mboup, en laissant de hauts responsables tels qu’Aïda Mbodji, Habib Sy, Serigne Fallou Mbacké de Touba… », a ajouté Farba Senghor.