Fanta Diallo de " Khalifa président " : La police ne peut pas nous intimider

Arrêtées par la police puis libérées, les amazones de Khalifa Sall ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Elles proclament haut et fort et à qui veut les entendre que la police pourra tout faire, mais elle ne les infirmiers pas. Elles vont poursuivre leur manifestation pour montrer leur indignation par rapport à la situation que vit Khalifa Sall en prison, et advienne que pourra!