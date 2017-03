Verdict affaire Chérif Ndao : Condamnations et relaxes pour les 7 sapeurs-pompiers

Le Tribunal militaire de Dakar a rendu son verdict aujourd’hui dans l’affaire des sept sapeurs-pompiers jugés le 10 Mars dernier pour la mort de leur collègue Chérif Ndao.

Les soldats du feu ont connu des fortunes diverses. En effet, le Tribunal a condamné Lat Ndoye et Baye Thiaw à 5 ans dont 2 ans et 6 mois ferme de prison. Ils ont été reconnus coupable des délits d'acte de torture et de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort. Ils devront payer solidairement la somme de 20 millions Cfa à la partie civile. Cheikh Sadou Abib Ndir et Samba Athie mouillés dans cette procédure, ont été eux purement et simplement acquittés. Onacis Bakouch et Jean Baptiste Sagna ont été eux relaxés au bénéfice du doute. La défense peu satisfaite du verdict va se pourvoir en cassation le lundi prochain...