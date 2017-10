Famara Diedhiou : « Je voulais absolument rejoindre l’Angleterre un jour »

Tout commence par un rêve. Enfant, Famara Diedhiou rêvait de participer à une Coupe du Monde. À 24 ans, l’attaquant est à deux doigts ou plutôt à deux matches de le réaliser. « Participer à une Coupe du Monde, c’est un rêve de gosse. Il n’y pas mieux dans une carrière. Je l’ai vécu en tant que supporters plus jeune lors du Mondial 2002. Ça m’a procuré beaucoup de joie, ça m’a fait pleurer aussi. Aujourd’hui, quelques points nous séparent de la Russie. On est premiers de notre groupe et il nous reste deux matches, la double confrontation face à l’Afrique du Sud (10 et 14 novembre). Il faut gagner le prochain match pour être acteur de cette compétition. On va se donner à 1000% pour y aller ». On peut entièrement faire confiance au natif de Saint-Louis pour tout donner. Il a toujours été ainsi depuis ses débuts. « J’ai toujours eu la dalle et faire ce qu’il fallait pour y arriver. J’ai eu une belle progression. Si on regarde un peu en arrière, il y a eu pas mal de galères, pas mal de pépins. Ce sont des choses de la vie. Quoi qu’il arrive, il fallait être professionnel. C’est ma détermination qui m’a emmené ici ».

Ici, c’est à Bristol City. Avant d’en arriver là, Famara Diedhiou est passé par le Dakar Sporting Club chez les jeunes. Puis il a rejoint l’Hexagone en 2011 pour jouer à Sochaux, Belfort, Épinal, le Gazélec d’Ajaccio, Clermont et enfin Angers. Un club où il a aussi réalisé un autre de ses souhaits. « C’était un rêve de jouer en Ligue 1. Angers m’a donné la possibilité de le réaliser. Je n’ai fait qu’une seule saison. Mais elle a été marquée par une finale de Coupe de France ». Pourtant, après seulement six mois au SCO, quelques clubs l’avaient déjà approché. « Quand j’étais à la CAN l’hiver dernier, j’avais eu pas mal de sollicitations de clubs. La Chine, ce n’était pas un objectif pour moi. J’étais déterminé à terminer la saison avec le SCO et attendre les propositions qui allaient arriver ». Un choix judicieux de sa part puisque d’autres écuries sont venues frapper à la porte du club français en fin de saison. « Il y a eu pas mal de clubs qui sont venus cet été et ont fait des propositions. On a discuté avec Olivier Pickeu en se disant qu’on allait prendre la bonne décision pour tout le monde et que si j’avais une proposition, on allait l’étudier. Angers ne m’a pas mis de bâtons dans les roues »



Diedhiou heureux en Angleterre



Diedhiou a ainsi été transféré contre 6 millions d’euros à Bristol (Championship) en Angleterre, un championnat où il rêvait de jouer. « Je pense que c’était bien pour ma progression personnelle. Mon but était de venir en Angleterre. Je voulais absolument rejoindre ce championnat. C’est un championnat qui me faisait rêver. Bristol m’a donné cette opportunité. Le club a montré rapidement un gros intérêt. Ils étaient à 1000% sur moi. Ça s’est fait assez rapidement. Dès que j’en ai eu l’occasion, j’ai sauté dessus ». Le Sénégalais nage en plein bonheur. « Tout se passe bien. J’ai marqué lors de mon premier match. Après, il est vrai que j’ai mis 5 matches avant de trouver le chemin des filets à nouveau. Entre temps, il fallait s’adapter par rapport à la langue, à mes coéquipiers, etc...Dès que j’ai marqué mon deuxième but, ça s’est enchaîné. J’en suis à 6 buts et 3 passes décisives en 14 matches (5 buts en 12 de Championship, 1 but 2 en matches de League Cup). Je pense que c’est une belle entame. J’espère continuer comme ça ».

Il poursuit : « Je veux prendre du plaisir, jouer le plus de matches possibles, être décisif et pourquoi pas amener l’équipe en haut du classement ». Pour le moment, Famara Diedhiou atteint ses objectifs. Son équipe est actuellement 4e de Championship avec 21 points. « On ne pense pas encore à la Premier League. On essaye de prendre les matches les uns après les autres. On veut essayer de s’imposer à chaque match. On a vraiment cette rage ». En Championship, l’ancien Angevin découvre un autre football. « Je joue dans un championnat relevé où il n’y a pas beaucoup de répit. Depuis le début de saison, on joue presque tous les trois jours. C’est excitant. C’est un championnat physique où tout le monde peut battre tout le monde. C’est plus dur qu’en France. Ici, ça va plus vite, les gens n’ont pas le temps de calculer. Ça court devant pour aller marquer des buts ». À ce niveau-là, le footballeur s’est parfaitement acclimaté. Il prend aussi ses marques dans sa vie personnelle. « Ça se passe bien. Ça n’a pas été facile les deux premiers mois où il fallait s’adapter. C’est un cadre de vie nouveau pour moi. C’est exceptionnel. Par rapport à la langue, je me débrouille pas mal. Certains de mes coéquipiers m’aident ». Un échange de bons procédés au final pour Famara Diedhiou qui n’hésite pas à les aider sur le pré.



