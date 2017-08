Faible victoire de Benno à Tivaouane : Bara Ndiaye accuse Aymérou Gningue de chef de gang

Le maire de la commune de Méouane, Bara Ndiaye, a salué la victoire de la coalition BBY dans le département de Tivaoune avec 59.793 voix soit 47,88%, un taux qu’il juge toutefois très faible en pointant du doigt le leadership et l'attitude de la tête de liste du département.

« Aymérou Gningue, maire de Mérina Dakhar et tête de liste de BBY dans le département de Tivaoune ne s'est pas comporté en capitaine d’équipe, mais en chef de gang lors des campagnes électorales. Il a divisé au lieu de rassembler les militants, voilà ce qui explique qu’en dépit des efforts consentis par le chef de l’Etat dans notre département, la coalition n’a pas réussi à passer le seuil des 50% », a tonné Bara Ndiaye, maire de Méouane.

« Ma commune (Méouane) est la première du département de Tivaouane. BBY a eu 5.674 voix sur 8.968 suffrages valablement exprimés, soit un score de 63% pour un taux de participation de 67% », a t il clamé tout en déplorant que les résultats ne soient pas à la hauteur des attentes du chef de l’Etat au niveau départemental.

Bara Ndiaye, par ailleurs administrateur de la Maison de la Presse, a appelé le président de la République à analyser froidement les résultats à Tivaouane, lesquels auraient pu être meilleurs si la tête de liste Aymérou Gningue avait bien joué son rôle.

La participation dans le département de Tivaouane est de 59,37%. La coalition BBY est sortie vainqueur avec 59.793 voix suivie de la coalition CG WS de Abdoulaye Wade avec 21.228 voix. Le PUR a terminé 3ème avec 14.129 voix et Mankoo Taxawu Senegaal 4ème avec 10.842 voix soit 08,69%.