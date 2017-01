Fadel Barro, membre de « Y en marre » : « Si on laisse Maarif, prendre les rênes de Yawuz Selim, cela veut dire que l’on est en sécurité nulle part »

Présent à la conférence de presse des avocats de la fondation « Baskent Egitim », Fadel Barro, coordonateur du mouvement « Y en marre » a fait savoir qu’il s’agissait de se mobiliser pour préserver notre honneur et notre dignité.

« A u delà des questions juridiques nous ne pensons pas que nous pouvons être dans un état de droit, si a chaque fois les humeurs d’un autre chef impacte sur le cours des événements chez nous » a-t-il laissé entendre.

« Si on laisse notre état exprimer cette faiblesse à la face du monde, le Sénégal ne sera plus celui «de la « Teranga ». Si on laisse Maarif, venir prendre les rênes de Yawuz Selim et que l’on ne fait absolument rien, cela veut dire, que l’on est en sécurité nulle part » dénoncera t’il.

Fadel Barro de faire savoir d’ailleurs qu’aujourd’hui la Turquie ne peut demander cela aux Etats Unis ou à la France de fermer les écoles sur leur territoire.

« Non, il n’ose même pas, mais nous sommes une de ces pauvres républiques bananières qui devant ses intérêts purement matériels acceptent de sacrifier son honneur et sa dignité. On a vécu sans ces investissements depuis quand, avec notre honneur et notre dignité et ce qui est en train d’être construit en terme de symbole est quatre fois plus important que cet investissement que l’on va payer quatre fois plus cher ».