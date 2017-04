Fadel Barro : « Nous avons le droit d’alerter… Nous ne nous attarderons pas sur les polémiques inutiles»

Le coordinateur du mouvement « Y en a marre » à l’issue de leur rassemblement de cet après-midi à la place de l’Obélisque, a tenu à revenir sur le bien-fondé de cette manifestation. Selon lui le devoir d’alerter s’impose face aux manquements constatés chez le régime.

« S’ils investissent plus de 500 milliards, alors que pendant ce temps la SAR avoue qu’elle n’a pas les moyens de raffiner les quantités de pétrole attendues, on a le droit d’alerter parce que nous risquons de finir comme le Nigeria. C’est-à-dire de produire du pétrole et continuer de payer du carburant très cher. Nous avons le droit d’alerter quand nous constatons des emprisonnements tous azimuts , l’obstacle à des potentiels candidats, nous avons le droit d’alerter quand des paysans nous appellent de Nganda pour nous dire qu’ils ont des bons impayés. Mais aussi et surtout pour tous ces ménages à qui on avait promis une vie meilleure et quand on nous parle de croissance à 6% et qu’on ne nous parle pas de déficit. Nous avons le droit d’alerter pour dire à ceux qui ont été élus qu’il est encore temps de regarder les préoccupations des sénégalais » a dit Fadel Barro.

Dans un discours plus porteur d’espoir, la tête de file du mouvement d’appeler les compatriotes à se sublimer pour atteindre le rêve sénégalais.

« De ces ombres noires que vous voyez sur nos tee-shirts, il y a le drapeau du Sénégal qui est l’espoir, on a le droit de croire à un rêve sénégalais. On a le droit de rêver que les sénégalais n’aillent plus à l’étranger mais à condition que l’on arrête ce clientélisme, que l’on arrête ce népotisme que l’on appelle « Dynastie Faye Sall », a condition que l’on n’emprisonne pas la parole. Que l’on commence à avoir des dirigeants qui sont sincèrement engagés sur nos préoccupations » ajoutera Barro qui a précisé pour finir, que le mouvement ne s’attardera plus sur les polémiques inutiles.