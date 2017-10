Face à l’invasion des multinationales étrangères : Dakar et Ouagadougou pour des textes communautaires

A la faveur de la conférence de presse qu’il a conjointement animée ce vendredi à Dakar avec son homologue sénégalais, Roch Marc Kaboré du Burkina Faso a informé que les deux pays, face à la menace des entreprises étrangères, vont œuvrer dans le sens de faire adopter des textes communautaires.



Au cours de cette conférence de presse, le chef de l’Etat burkinabé a exprimé son souhait de voir se dérouler un échange de procédés pour tirer un meilleur profit des deux plans stratégiques en vigueur au Burkina et au Sénégal Faso : respectivement le Plan national de développement économique et social (Pndes) et le Plan Sénégal Emergent (PSe).



« Nos peuples vivent les mêmes réalités. Nos problèmes sont similaires. Nous devons rechercher ensemble les voies et moyens de de développer nos deux pays », a, de son côté, exhorté Macky Sall. Ce dernier projette, dans les prochaines heures, d’effectuer avec son hôte des visites de chantiers et réalisations du Plan Sénégal Emergent. Après cela, il prévoit d’aller à Ouagadougou pour « s’inspirer de l’exemple Burkina Faso ».