FSF : Me Augustin Senghor réélu

En recueillant le plus grand nombre de voix, au second tour, Me Augustin Emmanuel Senghor a été réélu, dans la nuit du samedi au dimanche, à la tête de la Fédération Sénégalaise de football (Fsf), lors de l'Assemblée générale élective. Il a battu largement Mbaye Diouf Dia, au second tour, avec 109 voix de différence. Sur 311 votants, Augustin Senghor a obtenu 260 voix. Le candidat sortant va bénéficier donc d'un troisième mandat. Il restera ainsi aux commandes pour le programme quadriennal 2017-2021, après deux mandat.